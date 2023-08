Abia acum s-a aflat! Mama Gabrielei Prisăcariu nici nu a vrut să audă de Dani Oțil! ”Când i-am zis că mă văd cu el…”

17:00

Momente cumplite pentru Mihai Albu (60 de ani). Mama lui s-a stins din viață, lăsând o durere imensă în sufletele celor dragi. Vestea tristă a fost dată și de fosta noră a femeii, Iulia Albu, […] The post Mama lui Mihai Albu a murit. Primul mesaj de condoleanțe a venit chiar de la Iulia Albu appeared first on Cancan.