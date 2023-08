Fotbalistul de 19 ani ars de viu în Ploiești, condus pe ultimul drum. Mulțime strânsă pentru Darius, ce a apărut la cimitir

17:40

Simona Halep (31 de ani) încă așteaptă decizia tribunalului Sport Resolutions, în cadrul căreia a fost audiată la finalul lunii iunie. În aceste condiții, organizatorii turneului de la US Open au fost nevoiți să o […] The post Anunțul zilei despre Simona Halep vine din Franța! „Niciun miracol”. Reacția a fost imediată appeared first on Cancan.