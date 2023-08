BANC | Ioana vine în fustă la biserică

19:50

Au început să cadă primele capete la Poliția Constanța, după tragedia provocată de Vlad Pascu, tânărul aflat sub influența substanțelor interzise, care a ucis doi tineri, o fată și un băiat, pe drumul dintre localitatea […] The post Începe scandalul în Poliție după cazul șoferului drogat care a ucis doi tineri. Au fost dați afară chiar azi appeared first on Cancan.