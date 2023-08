Reacția surprinzătoare a Oanei Monea când a fost întrebată dacă mai ține legătura cu Marius Moise: ”Atât vă spun!”

22:00

Internaționalul român Andrei Rațiu (25 de ani) este foarte aproape de un transfer important. În prezent el este legitimat la formația SD Huesca, dar va semna cu cei de la Rayo Vallecano, echipă ce evoluează […] The post Vom avea din nou un român în prima ligă a Spaniei. „Oficializarea mutării e așteptată în 24-48 de ore” appeared first on Cancan.