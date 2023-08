Marius a murit într-un accident rutier cumplit. Tânărul de 29 de ani urma să se căsătorească

23:50

Șoc și groază! Asta s-a întâmplat pe șoseaua dintre stațiunile 2 Mai și Vama Veche, acum nici o săptămână. Terilibistul Matei Vlad Pascu, aflat sub influența drogurilor, a lovit în plin un grup de tineri.