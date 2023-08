Marcel Serbuc și-a recunoscut fapta! Cum vrea să scape ucigașul fetiței de 12 ani din Berceni de pedeapsă

00:10

Horoscopul zilei de joi, 24 august 2023. Balanțele au nevoie de puțină organizare în viața lor, iar capricornii întâmpină anumite probleme. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în parte. Berbec Ceva ce stabilești de dimineață cu […] The post Horoscop 24 august 2023. Zodia care are o zi perfectă appeared first on Cancan.