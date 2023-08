Florin Dumitrescu, implicat într-o escrocherie de zile mari. Apelul disperat făcut de juratul de la Chefi la Cuțite pe internet: „Nu fiți naivi”

11:40

Casa de Pensii a anunțat calculele pentru majorare! O categorie de pensionari primește o veste favorabilă. Vârstnicii care încasează o pensie lunară sub 1.500 de lei vor primi un ajutor financiar. Având în vedere contextul […] The post Casa de Pensii a anunțat calculele pentru majorare. Vin banii în plus și ajutoarele suplimentare appeared first on Cancan.