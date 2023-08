Alertă alimentară. Un produs a fost retras din magazine

06:30

Dragii mei cu Jurnalul sub braț, am aterizat la San Jose, venind din Los Angeles. De vinerea trecută, au tot intrat mesaje de la voi. Semn că Jurnalul nostru este citit pe toate meridianele. Mi-a reținut atenția un mesaj în care eram întrebat, pur și simplu, cum am găsit Costa Rica.