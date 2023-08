Jandarmul din Costinești rupe tăcerea. Ce spune Ionuț Niță despre incidentul de pe plajă: „Mă înclin în fața lor”

17:10

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, bucurându-se de un succes imens pe plan muzical. Cântăreața este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei […] The post Ce a pățit Lidia Buble într-un supermarket din Capitală, după ce a vrut să facă o faptă bună: „M-am crucit! Așa ceva nu am văzut” appeared first on Cancan.