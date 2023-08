Primele declarații ale fiicei lui Dan Lăzărescu, despre accidentul provocat de beizadeaua Vlad Pascu: “Cu două săptămâni înainte să moară, tata…”

17:40

Oana Monea aruncă un nou fitil către Marius Moise. Ispita de la Insula Iubirii a fentat pe cât posibil regulamentul semnat pentru Antena 1 și le-a spus fanilor, printre picături, ce legătură are cu iubitul […] The post Reacția surprinzătoare a Oanei Monea când a fost întrebată dacă mai ține legătura cu Marius Moise: ”Atât vă spun!” appeared first on Cancan.