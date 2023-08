„Zăpadă de August“, un basm underground pe marile ecrane TRAILER

Zăpadă de August / First Snow of Summer, lungmetrajul de debut al regizorului Chris Raiber (Kupetzky, Walking on Sunshine) va putea fi văzut începând cu 1 septembrie, în cinematografe din peste 20 de orașe din țară.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)