Gazonul de pe „Arcul de Triumf”, un DEZASTRU » Cum arată suprafața de joc înainte de duelul sold out Dinamo - Petrolul

10:00

Gabriela Ruse, a 166-a jucătoare a lumii, devine cea de-a cincea jucătoare din România prezentă pe tabloul principal de la US Open. Bucureșteanca a ieșit învingătoare și din ultimul tur al calificărilor de la New York, după ce a trecut în două seturi de ucraineanca Dayana Yastremska (23 de ani, #111 WTA), scor 7-6 (5), 6-3.Gabi Ruse leagă victoriile la Flushing Meadows și e din nou pe tabloul principal de la US Open, acolo unde în 2022 reușea să atingă turul secund. ...