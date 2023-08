Prețul chiriilor sar în aer odată cu începerea facultăților. 600 de euro pe lună pentru un apartament cu două camera în Cluj

10:00

MINA, Museum of Immersive New Art, se deschide începând cu 25 august și devine primul spațiu imersiv din România și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. MINA este un demers inovator prezentat de George.BCR, conceput de One Night Gallery și Le Petit si este suma intersecțiilor dintre artă, tehnologii emergente ca mediu de creație, experiențe interactive, educație și dezvoltare de noi competențe digitale. Clădirea renovată de pe strada George Constantinescu 2-4, care găzduiește muzeul, a fost înființată în 1970 și a reprezentat prima fabrică de calculatoare românești, ICE Felix.