O nouă tragedie pe șoselele din România! Un copil de 3 ani a fost accidentat mortal de o femeie drogată

09:30

Dacă te-ai întrebat vreodată de ce gustul băuturii Coca-Cola de la McDonald`s diferă față de orice altă sticlă cumpărată din magazin, ei bine, misterul a fost elucidat. Există mai multe motive la mijloc, însă puțini […] The post Ce bei, de fapt, când consumi o Coca-Cola la pahar de plastic, de la McDonald’s România. Motivul pentru care gustul e ciudat appeared first on Cancan.