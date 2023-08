Mesajul actriței Maia Morgenstern, după exploziile de la Crevedia. Se afla la nuntă, când, deodată, sala s-a golit: „Doctorii au fost chemați la spitale”

00:10

Horoscopul zilei de duminică, 27 august 2023. Marte intră în Balanță, iar asta aduce numeroase schimbări pentru unele dintre semnele zodiacale. Iată lista completă a previziunilor, atât pentru zodie, cât și pentru ascendent. Berbec Atitudinea […] The post Horoscop 27 august 2023. Zodia care întâmpină probleme în relația cu partenerul de viață appeared first on Cancan.