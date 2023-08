Horoscop 28 august 2023. Racii au ocazia de a-și face puțină ordine în sentimente, dacă vor, și de a clarifica, măcar parțial, relația de cuplu

08:40

Parchetul General a preluat dosarul exploziei care a avut loc în localitatea dâmbovițeană Crevedia și efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, potrivit unui comunicat transmis duminică, 27 august. Cercetările se desfășoară in rem, adică nicio persoană nu este acum suspectă sau inculpată. […]