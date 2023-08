Primele concluzii de la Procuratură despre cauza exploziei de la Crevedia. Un angajat și-a dat seama că urmează o nenorocire

11:40

Gabriela Cristea este o femeie realizată din toate punctele de vedere. Are o familie completă, este o soție exemplu și are o carieră în plină ascensiune. Cu toate acestea, puțini sunt cei care cunosc detalii […] The post Nu e o glumă! La ce vârstă fragedă și-a început Gabriela Cristea viața amoroasă appeared first on Cancan.