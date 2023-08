Volodimir Zelenski prezice „un septembrie în forță”

17:00

Un sfert din teritoriul Ucrainei este potențial contaminat cu mine și muniții, potrivit guvernului de la Kiev. Peste 200 de civili au fost uciși de mine în cei aproape un an și jumătate de când Rusia și-a început invazia la scară largă în Ucraina. Pentru a accelera procesul de deminare, Kievul colectează donații, atrage vedete de film și poartă negocieri pentru a începe producția echipamentului necesar. Potrivit estimărilor oficiale, curățarea de mine și muniții a zonelor afectate ar putea dura mai mult de 10 ani.Buletine informative despre victime: „O mașină a sărit în aer, nimeni nu a supraviețuit.”Un bărbat conducea un camion de înghețată. Sătenii mergeau de-a lungul căii ferate. Familia călătorea cu mașina. Toate acestea sunt descrieri ale ultimelor minute de viață ale unor oameni pașnici, din diferite regiuni ale Ucrainei, care au fost uciși în urma exploziilor de mine.De la începutul războiului, 221 de persoane civile au murit după ce au fost aruncate în aer de obiecte explozive și peste 450 au fost rănite, a declarat reprezentantul oficial al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, Oleksandr Horunjii, în cadrul unui briefing, la 19 iulie. Regiunea Harkov este menționată în mod constant de către Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență ca fiind una din cele mai minate regiuni. În octombrie anul trecut, ministerul ucrainean de interne a spus că regiunea Harkov este cea mai minată regiune din țară.Până în septembrie 2022, o treime din regiune a fost sub ocupație rusă și, chiar și după contraofensiva de anul trecut, forțele ucrainene nu au reușit să o elibereze complet. Acum, armata rusă a lansat o ofensivă în apropiere de Kupeansk și încearcă să pună mâna pe a doua cea mai mare gară din regiune, Kupeansk-Uzlovoi. Continuarea luptelor active înseamnă că vor apărea noi mine în regiune, iar amenințarea la adresa civililor nu va face decât să crească.Informații despre locuitorii afectați de mine în regiunea Harkov pot fi găsite în buletinele oficiale și în registrul tribunalelor. De exemplu, în primăvara anului 2022, un bărbat în vârstă și cele două fiice ale sale călătoreau cu mașina în raionul Bogoduhov, care aflat în acel moment sub ocupație. Mașina a trecut peste un explozibil camuflat. Toți cei din mașină au fost uciși. Soția bărbatului a fost nevoită să apeleze la tribunal pentru a confirma în mod legal moartea celor dragi: nici oficiile de stare civilă, nici spitalele nu funcționau în teritoriul capturat.Iată însă câteva știri mai recente de la poliția locală. La 4 iulie 2023, o femeie de 70 de ani a fost aruncată în aer de o mină într-o pădure lângă Izium - a fost lovită de șrapnel și a rămas fără picior. La 12 iulie, un tractor care tăia iarba pe marginea drumului a fost aruncat în aer de un exploziv, la periferia orașului Balaklia. Tractoristul a fost transportat la spital. Numai în iulie 2023, în regiunea Harkov, șase persoane au suferit de pe urma minelor. În total, timp de aproape un an și jumătate de război, administrația regională a numărat 222 de victime (inclusiv 45 de copii), dintre care 27 de persoane și-au pierdut viața.Ekaterina, mamă a trei copii, a trăit în Kupeansk, pe întreaga durată a ocupației rusești. Într-o zi, după eliberarea orașului, un obuz a căzut în curtea lor. După acest incident, familia s-a mutat într-un sat, mai departe de linia frontului, dar tot în regiunea Harkov. Ekaterina povestește despre regulile care au devenit obligatorii pentru ea și rudele sale. În primul rând, să meargă doar pe drum sau pe trotuar, să nu atingă nimic. În al doilea rând, să se consulte cu militarii.„Avem militari care locuiesc în apropiere, la Kupeansk. Dacă ceva îmi trezește suspiciuni, vin și întreb: „Băieți, am găsit ceva suspect, puteți să vă duceți să vă uitați?”. Ei se uită să vadă dacă este muniție uzată sau nu. Eu nu am găsit niciodată mine, am găsit doar un cartuș. Dar este foarte dificil pentru copii: sunt la vârsta la care îi interesează orice. Le-am interzis copiilor să ia pachete, indiferent de la cine. Le-am spus și vecinilor. Chiar m-am certat cu un vecin, i-am spus: „Nu trebuie să le dați nimic copiilor, pot să le cumpăr singură bomboane”. Este și mai deranjant dacă încearcă să le dea o jucărie. Ce fel de jucărie este, ce ar putea să conțină? S-ar putea să fi trecut din mână în mână”, se îngrijorează Ekaterina.Rețelele electrice, de gaz și apă: care vor fi deminate mai întâi? Vorbind despre deminare, specialiștii disting câteva tipuri: militară (în timpul operațiunilor de luptă pe linia frontului, este efectuată de unități ale armatei); operațională (distrugerea urgentă a muniției - de exemplu, un obuz găsit în timpul construcției); umanitară (cercetarea treptată a unor zone vaste, aflate la mai mult de 20 de kilometri de linia frontului).În regiunea Harkov, structurile de stat sunt responsabile pentru deminarea operațională: Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență, Serviciul de Stat pentru Transporturi Speciale, geniștii din cadrul Poliției Naționale și unele unități ale forțelor armate. Deminarea umanitară este efectuată de către ața numiții operatori de deminare - organizații cu diferite forme de proprietate care au primit un certificat din partea statului. În total, în Ucraina există 14 operatori de deminare, însă doar șapte din aceștia sunt implicați în deminarea umanitară, inclusiv trei în regiunea Harkov.Faptul că atât deminarea operațională, cât și cea umanitară decurge lent este recunoscut atât de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență, cât și de administrația militară regională. De exemplu, la începutul lunii august, reprezentantul salvatorilor din Harkov, Evgheni Vasilenko, a raportat că, de la începutul războiului, în regiune au fost deminate 3400 de hectare de teritoriu. Pentru comparație: autoritățile regionale au recunoscut că aproape o treime din regiune este potențial contaminată - 12.400 de kilometri pătrați (adică 1.240.000 de hectare). Se pare că numai 0,3% din teritoriul contaminat a fost cercetat. De fapt, acesta este doar teritoriul aflat sub liniile electrice, explică Vasilenko.Ihor Ovcearuk, șeful Centrului Interregional de Deminare Umanitară al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (SSSU), explică: acum, geniștii SSSU continuă să lucreze la infrastructura critică. În primul rând, acestea sunt linii electrice. În regiune, au fost deminate deja mai mult de 4.000 de kilometri de linii electrice, dar mai rămân de două ori mai mult. Una din explicațiile ritmului lent, spune Ovcearuk, este faptul că forțele rusești au pus capcane special pentru geniști.„Are loc o vânătoare de geniști. Rușii pun minele într-un mod special, așa încât genistul să fie aruncat în aer. Teritoriul este minat suplimentar, începi să deminezi ceva anume și altceva explodează în apropiere", explică Ovcearuk.În luna mai a anului trecut, Ovcearuk însuși a fost aruncat în aer pe o mină. În doar un an și jumătate de război, în regiunea Harkov, 33 de geniști ai SSSU au fost răniți, iar opt specialiști au fost uciși.Pe lângă activitatea lor obișnuită, geniștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență răspund la apelurile localnicilor care le cer să le inspecteze casele și curțile. Ihor Ovcearuk spune: oamenii se întorc la casele lor și găsesc acolo obiecte suspecte. Dar nu toată lumea realizează pericolul: „Civilii văd tot felul de lucruri interesante, frumoase și încep să le apuce cu mâna. Și se termină prost.”În noiembrie 2022, doi adolescenți, în vârstă de 12 și 15 ani, au fost răniți în cartierul Severnaia Saltovka din orașul Harkov, pe care armata rusă l-a bombardat constant. Se presupune că au găsit o muniție cu dispersie, a declarat primarul orașului, Ihor Terehov. Copiii, în stare gravă, au fost duși la spital, unde au fost operați.Ihor Ovcearuk spune: pentru a curăța teritoriul regiunii Harkov într-un an, este necesară implicarea a 125.000 de geniști. Acum, Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență are doar 183 de specialiști în regiune. În total, cca 300 de persoane sunt angajate în deminarea operațională și umanitară în în întreaga regiune.Cum îi afectează pericolul minelor pe locuitorii regiunii Harkov, a explicat pentru Current Time TV șeful Departamentului regional de protecție civilă, Ivan Sokol. El coordonează activitatea tuturor echipelor de deminare din regiune. Potrivit lui Sokol, în multe localități oamenii se tem să iasă de pe drumurile și cărările bătute. De asemenea, casele nu pot fi conectate la electricitate și gaz până când nu se efectuează deminarea.„Din păcate, rețeaua de alimentare cu energie electrică a fost foarte grav avariată de bombardamente. Iar cel mai dificil lucru este că trebuie să trecem prin zone minate ca să ajungem în sectoarele afectate. Adică trebuie să eliberăm o cale de acces de 8-10 metri lățime, astfel încât să putem veni cu echipamentele. După liniile electrice, urmează rețelele de gaz, liniile și turnurile de comunicații, spitalele, centrele de servicii administrative”, spune Ivan Sokol.Pe lângă liniile electrice, geniștii din regiunea Harkov au curățat 3.000 de kilometri de drumuri, 1.000 de kilometri de cale ferată, 800 de kilometri de conducte de gaz și 300 de kilometri de conducte de apă.În timpul verii, este deosebit de dificil pentru geniști să inspecteze teritoriul, explică Ivan Sokol: iarba le stă în cale.„Iarba crește până la doi metri înălțime în unele locuri. Și dacă teritoriul a fost minat anul trecut - de la distanță sau manual - se dovedește că iarba de anul trecut s-a așternut deja, acoperind minele antipersonal și minele antitanc. Iar peste acestea a crescut iarba nouă. Și trebuie să îndepărtăm mai întâi iarba verde, apoi încetinel să cercetăm iarba uscată, și abia apoi, treptat, să deminăm.”O altă problemă este lipsa de echipament. În prezent, există doar șapte utilaje de deminare mecanică pentru întreaga regiune. Ar fi nevoie însă de cel puțin 500 de asemenea utilaje, a declarat directorul departamentului. Dar aceasta este cifra maximă. Prim-vicepremierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, spune că pentru a satisface nevoile prioritare ale întregii Ucraine ar fi necesare 300 de astfel de echipamente.Ca să rezolve problema pe cont propriu, regiunea Harkov vrea să înceapă să producă propriile sale mașini pentru distrugerea minelor. De fapt, este vorba de un tractor pe care se instalează o armură de tanc. Vehiculul poate fi controlat de la distanță, prin telecomandă. Astfel, în cazul unei explozii, operatorul nu va fi rănit, iar instalația poate fi reparată în 24 de ore. În luna mai, un utilaj similar a fost testat într-unul din sate. Astfel, în numai câteva zile, au fost depistate 33 de mine antipersonal, a relatat publicația „Suspilne”. O astfel de mașină pentru deminare ar costa cca 130.000 de dolari, ceea ce, în medie, ar fi de zece ori mai ieftin decât echipamentele occidentale.Misha Collins împotriva minelor din UcrainaServiciul de Stat pentru Situații de Urgență estimează că 30% din teritoriul Ucrainei ar putea fi contaminat cu obiecte explozive. Până în prezent, 160.000 de hectare de teritoriu au fost curățate, a declarat, la jumătatea lunii iulie 2023, prim-vicepremierul și ministrul Economiei, Iulia Sviridenko. Transformând hectarele în kilometri pătrați, obținem că până acum Ucraina a reușit să curățe 0,9% din suprafața care urmează să fie cercetată. În 10 ani, guvernul ucrainean intenționează să curețe și să repună în circuit 80% din teritoriul potențial contaminat. Pentru a face acest lucru, țara are nevoie de mai multe echipamente și oameni.Ca să rezolve problema echipamentelor, guvernul încearcă să negocieze cu companii occidentale pentru a localiza producția. La 22 iunie, corporația croată DOK-ING d.o.o. și compania daneză Hydrema au semnat memorandumuri de înțelegere cu producătorii ucraineni de echipamente speciale în cadrul Conferinței pentru reconstrucția Ucrainei de la Londra. În regiunea Herson deja funcționează un MV-4 Scorpion, din Croația, care este considerat unul dintre cele mai bune sisteme de deminare. Autoritățile testează, de asemenea, modalități de detectare a minelor cu ajutorul dronelor. Vicepremierul Sviridenko a declarat în luna mai că autoritățile intenționează să lanseze o piață pentru servicii de deminare în Ucraina și să atragă companii occidentale. Iar în ultima zi de primăvară, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat începerea strângerii de fonduri pentru programul de deminare umanitară pe platforma United24. Actorul american, starul serialului de televiziune „Supernatural” Misha Collins a devenit ambasadorul proiectului. Până în august 2023, s-au strâns aproape 166.000 de dolari, mai mult de trei sferturi din cei 200.000 de dolari planificați de organizatori.În total, potrivit estimărilor Băncii Mondiale, deminarea umanitară în Ucraina ar putea costa 37,4 miliarde de dolari.„Nu vă apropiați, nu atingeți”: reguli de siguranțăAutoritățile ucrainene, cu sprijinul organizațiilor internaționale, au lansat un șir de lecții video pentru copii și adulți despre cum să se protejeze de explozibili. Scurtele videoclipuri au fost produse de UNICEF-Ucraina și de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență. Videoclipurile educative îl prezintă pe „Patron”, un câine cunoscut de utilizatorii rețelelor de socializare din Ucraina și din străinătate, care îi ajută pe geniști să depisteze explozibilii. Autorii povestesc cum arată diferite tipuri de muniție și oferă sfaturi pentru diverse situații. De exemplu, dacă au avut loc lupte în localitate, nu se recomandă să se meargă în parcuri, în păduri sau să se înoate în lacuri fără permisiunea administrației locale. Terenurile de joacă trebuie să fie inspectate vizual cu multă atenție. Maturii și copii nu ar trebui să atingă lucruri abandonate: jucării, cărți, telefoane, genți - acolo pot exista explozibili.Văzând ceva suspect, trebuie să acționați astfel, reamintesc experții: nu vă apropiați; nu atingeți; sunați echipa de salvare la numărul 101.