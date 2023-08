Decizia guvernanților după explozia de la Crevedia. Se întâmplă în întreaga țară, începând de luni, 28 august

14:00

Beizadeaua de 19 ani, care a ucis doi tineri și a rănit alți patru, se află de câteva zile în arestul poliției. El a fost audiat ieri de procurorii DIICOT, apoi s-a întors în celulă, […] The post Panică în celula în care Vlad Pascu e reținut. Beizadeaua care a ucis doi tineri, supravegheat atent după ce a intrat în sevraj: „Este agresiv și…” appeared first on Cancan.