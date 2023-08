Rayo Vallecano - Atletico Madrid, partidă în care Andrei Rațiu ar putea debuta în tricoul gazdelor » Echipele probabile + Cote

19:50

Bianca Andreescu (23 de ani, #51 WTA) și-a anunțat retragerea de la US Open, chiar înainte de startul turneului de Mare Șlem de la New York. Jucătoarea canadiană nu s-a refăcut după accidentarea suferită la spate, care o împiedicase să ia startul și la Cincinnati.Campioană la US Open în 2019, Bianca Andreescu se confruntă din nou cu o accidentare. De data aceasta, jucătoarea canadiană cu origini românești are probleme la spate. ...