Crevedia stă pe un butoi de pulbere! Informații de ultimă oră de la „locul morții”

23:50

Andreea Marin a luat o decizie radicală pentru a se asigura că fiica sa nu va cădea pradă tentațiilor și anturajelor dubioase, date fiind problemele cu care se confruntă o mare parte dintre adolescenți. Vedeta […] The post Andreea Marin nu are deloc liniște! Cum o protejează pe Violeta, fiica sa, de mirajul drogurilor. “Cea mai bună decizie! Efectul stupefiantelor…” appeared first on Cancan.