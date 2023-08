Fanul care i-a sărit în spate lui Haaland la meciul de la Sheffield era un fost campion mondial de box la categoria ușoară!

14:00

David Popovici s-a întors în bazin pentru o cauză emoționantă, el a fost prezent la evenimentul Sprint with the Stars, acolo unde copiii concurează cu idolii lor.David Popovici a participat duminică, la Londra, în Aquatics Center, la Sprint with the Stars, eveniment inițiat de britanicul Adam Peaty, triplu campion olimpic și optuplu campion mondial în probele de bras. ...