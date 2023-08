Elevii ar putea fi testaţi antidrog în şcoli, anuţă ministrul de Interne

16:10

Vara acestui an se încheie cu o Superlună Albastră care traversează zodia Peștilor. Luna plină din 30 august are o semnificație aparte în calendar și este cea de a doua lună plină din luna august. Ce putere are Luna plină asupra noastră și cum influențează zodiile se poate citi în horoscop. Luna plină din 30 […]