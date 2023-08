Dinamo nu scapă de emoții » Un fost angajat a cerut falimentul!

20:40

Liderul mondial Iga Swiatek (22 de ani) a început perfect parcursul la US Open 2023, victorie 6-0, 6-1 în fața suedezei Rebecca Peterson (28 de ani, 86 WTA).Iga Swiatek n-a impresionat în pregătirea competiției de la New York, învinsă de Jessica Pegula la Montreal și de Coco Gauff la Cincinnati. Poloneza pare să își fi păstrat energia pentru apărarea trofeului la US Open. ...