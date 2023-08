Cum se schimbă „Templul” dacă stadionul Steaua o să își schimbe numele în Becali Imobiliare

12:00

Meghan Markle (42 de ani) a început să fie cunoscută în toată lumea odată cu succesul venit în urma rolului din serialul fenomen Suits. Actrița a devenit iubita Prințului Harry (38 de ani), apoi soția […] The post Ce meserie are mama lui Meghan Markle. Doria nu s-a recăsătorit, deși a divorțat de ani buni de primul soț appeared first on Cancan.