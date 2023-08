Și-a jucat rolul de ispită perfect, însă cine este Alin de la Insula Iubirii în spatele camerelor de filmat. Cu ce se ocupă tânărul

12:10

Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) este unul dintre marii favoriți la câștigarea turneului de la US Open. Sârbul a avut până acum un sezon de vis, reușind să triumfe la Australian Open și […] The post „A fost frumos să îl vedem prăbușindu-se”. Declarația lunii în tenisul mondial appeared first on Cancan.