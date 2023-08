Mircea Radu revine în televiziune. Va fi vedeta postului, emisiunea se filmează la Paris

16:50

De la începutul sezonului estival pe litoralul românesc au avut loc numeroase tragedii, însă asta pare că nu îi sperie sub nicio formă pe unii dintre turiști. Mai mult, aceștia continuă să ignore avertismentele salvamarilor […] The post O explicație simplă pentru tragediile în lanț de pe litoralul românesc. O mamă i-a certat pe salvamari pentru că au vrut să îi scoată copiii din apă, în timp ce era arborat steagul roșu appeared first on Cancan.