I se aplică legea Anastasia! Detaliul descoperit de procurori schimbă datele problemei în cazul lui Vlad Pascu

23:40

Mai mulți turiști români au trăit o experiență groaznică, pe litoralul bulgăresc, în Kavarna. S-au cazat la un hotel de lux și se așteptau să aibă parte de un sejur liniștit, însă, în realitate, groaza […] The post Experiența groaznică trăită de mai mulți turiști români pe litoralul bulgăresc, în Kavarna. Ce au putut să pățească: „La 2-3 dimineaţa se auzeau ca într-un film horror” appeared first on Cancan.