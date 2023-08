Soțul Oanei Roman, pus la pământ și călcat în picioare la ziua Vicăi Blochina. Cine este bărbatul care l-a potolit pe Marius Elisei: “Făcea un scandal monstru, a spart toate paharele din bar”

23:50

Bianca Drăgușanu i-a dat lovitura fatală rivalei sale de moarte. CANCAN.RO are toate amănuntele despre ce i-a putut face iubita lui Gabi Bădălău fostei soții a acestuia, Claudia Pătrășcanu. Vedeta TV petrece timp cu cei […] The post Bianca Drăgușanu i-a dat lovitura fatală rivalei sale de moarte! Claudia Pătrașcanu va lua foc, iar CANCAN.RO are toate detaliile! Vacanță cu copiii lui Bădălău appeared first on Cancan.