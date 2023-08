Fiica lui Busu de la Pro TV se iubește în secret cu un bărbat celebru de la Antena 1

14:30

Sezonul cu numărul opt al emisiunii „Bravo, ai stil!” tocmai și-a desemnat câștigătoarea. Alexandra Dumitru a fost votată drept favorită, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ilinca Vandici, moderatoarea […] The post Întâlnire de gradul 0! Ilinca Vandici, din nou alături de soțul infidel: “Suntem pregătiți să…” appeared first on Cancan.