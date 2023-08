Bătaie cu satâre în centrul Alexandriei. Două clanuri s-au înfruntat, 4 bărbați au ajuns la spital

14:40

Carmen de la Sălciua și Nelu Popa au încheiat orice fel de colaborare pe plan profesional, dar și personal. Cu toate acestea, fostul coleg de trupă și iubit al cântăreței pare să nu fi trecut […] The post Afacere amoroasă cu Carmen de la Sălciua în rolul principal! Și-ar fi dat afară fostul iubit. „Își bate joc de oameni și nu îi plătește!” appeared first on Cancan.