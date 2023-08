Povestea deținutului care a plantat mesaje în pereții stadionului din Constanța. Are 92 de ani acum și are o rugăminte pentru Gheorghe Hagi

16:30

Finalul verii dă mari bătăi de cap oamenilor, în multe regiuni din Europa. Dacă, recent, meteorologii au anunțat ninsori abundente într-o provincie a Italiei și în Austria, de data aceasta vremea a scăpat de sub […] The post Vremea a scăpat de sub control! Diferență de 30.5 grade între 24 și 28 august appeared first on Cancan.