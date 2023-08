„Foarte bun, sigur și delicios”. Premierul nipon mănâncă și promovează, într-un videoclip, pește pescuit la Fukushima

13:50

Ilinca Vandici are emoții intense la începutul acestui an școlar. Zian, fiul ei și al lui Andrei Neacșu, va începe clasa 0 la o școală privată, anunță prezentatoarea într-un interviu pentru Cancan. „Va fi într-o grupă frumoasă”, susține vedeta. Din mariajul cu Andrei Neacșu, de care a divorțat anul acesta, Ilinca Vandici are un băiețel, […]