Divorț-șoc în showbiz! Anamaria German, fosta concurentă de la X Factor, se desparte de soț după 4 ani de căsnicie

23:20

Informații de ultimă oră! Un incendiu puternic a izbucnit în Parcul IOR din Capitală. Fumul a ajuns în mai multe zone ale orașului. Ultimul eveniment asemănător avusese loc în luna iulie a acestui an. Un […] The post Breaking news! Un nou incendiu puternic în Parcul IOR. Ultimul eveniment asemănător avusese loc în urmă cu o lună appeared first on Cancan.