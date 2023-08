FOTO Cum arată Parcul IOR, după incendiul care a ars 4.000 de metri pătrați de vegetație

17:00

O echipă de ştiri de la o televiziune din Chicago care relata despre o serie de jafuri a ajuns la rândul ei să fie jefuită după ce a fost acostată, sub ameninţarea armei, de către trei bărbaţi înarmaţi care purtau măşti de schi, informează The Associated Press, potrivit news.ro. Postul de limbă spaniolă Univision Chicago […]