Bianca Giurcă își vinde rochia purtată în finala Insula Iubirii, sezon 7. Câți lei cere pe articolul vestimentar

23:50

O nouă idilă se întrevede la orizont, iar protagoniștii din această seară sunt oameni care n-au neapărat pasiuni comune, însă, cu toate acestea, ceva i-a făcut să se apropie destul de mult. BRomania, unul dintre […] The post BRomania a scăpat de cel mai apăsător “blestem”! Are, în sfârșit, iubită oficială, iar CANCAN.RO are toate detaliile. S-a “combinat” cu “Memelușa”! A luat-o “pe cameră” și… appeared first on Cancan.