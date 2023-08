Concedieri în masă la Kanal D! După Ilinca Vandici și Teo Trandafir, Bianca Drăgușanu a fost anunțată că nu mai are emisiune: ”Mă bucur, meritam ceva mai bun”

10:10

În mijlocul zilei, pe o stradă din Alexandria, două grupuri rivale și-au „soluționat” neînțelegerile într-un mod violent și șocant, sub privirile trecătorilor. Membrii unuia dintre clanuri au fost atacați brutal de rivalii lor. Totul s-a […] The post Bătaie cu satâre în centrul Alexandriei. Două clanuri s-au înfruntat, 4 bărbați au ajuns la spital appeared first on Cancan.