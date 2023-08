Bianca Giurcă, de nerecunoscut după Insula Iubirii! A căzut în patima alcoolului și a jocurilor de noroc, iar familia este disperată!

12:00

Pentru unii, tatuajele reprezintă o formă de a se exprima sau de a arăta ce simt. Numărul celor care aleg să-și facă desene pe corp e din ce în ce mai mare, iar statisticile arată […] The post Cea mai tatuată țară din lume se află în Europa. Unul din trei locuitori are desene pe corp appeared first on Cancan.