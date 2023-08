Asistăm la prăbușirea sănătății mintale a românilor la niveluri nemaiîntâlnite până acum. Șase probleme grave

18:00

Premierul ungar Viktor Orban a declarat, într-un interviu acordat jurnalistului Tucker Carlson, fost prezentator al Fox News, că singura modalitate prin care se poate încheia războiul din Ucraina o reprezintă realegerea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA, relatează The Associated Press.