BANCUL ZILEI | „Ce zice la mine în horoscop?”

16:30

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu de câteva luni și nu se sfiesc să le arate prietenilor virtuali unde merg împreună și ce activități întreprind. De altfel, cântăreața a mărturisit, în cadrul unei […] The post Cum s-au cunoscut, de fapt, Andreea Bălan și Victor Cornea. Rolul important pe care l-a avut Dan Capatos appeared first on Cancan.