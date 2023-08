Unic în România! Mesajul fostei soții a unui milionar pentru actuala lui nevastă, mai tânără cu 16 ani. „Pentru cine nu o cunoaște…”

16:50

În data de 18 august, Alexandra, o tânără gravidă, s-a stins din viață la spitalul din Botoșani, după ce a fost lăsată să agonizeze ore întregi de către medici. Acum, colega de salon a acesteia […] The post Mărturisiri șocante! Colega de salon a Alexandrei, tânăra gravidă care a murit cu zile la spitalul din Botoșani, rupe tăcerea: ”Spre dimineață a spus că…” appeared first on Cancan.