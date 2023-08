O familie din Turcia merge în patru labe, iar oamenii de știință sunt stupefiați. „Veriga lipsă dintre om și maimuță”

17:40

În finala celui de-al șaptelea sezon Insula Iubirii, Bianca Giurcă și Marius Moise au ales să plece separați. Fostul concurent a ales să rămână acasă, în Ialomița, iar Bianca s-a mutat în București. Tânăra are […] The post Bianca Giurcă își vinde rochia purtată în finala Insula Iubirii, sezon 7. Câți lei cere pe articolul vestimentar appeared first on Cancan.