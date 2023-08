Rapid și Farul, acuzate în direct de blat? „Am simțit că s-a încheiat un gentlemen's agreement”

01:00

Sorana Cîrstea, 33 de ani, locul 30 WTA, s-a calificat, miercuri, în turul 3 la US Open, după ce a învins-o pe Anna Kalinskaya, 24 de ani, locul 89 WTA, scor 6-3, 6-4.Sorana Cîrstea se simte bine la New York, unde rămâne fără set pierdut după primele două partide. A avut nevoie doar de 65 de minute pentru a trece de rusoaica Anna Kalinskaya. Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la US OpenA controlat jocul pe toată durata sa. ...