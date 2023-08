Adevărul despre relația dintre Bianca Giurcă și Alin, după finalul de la Insula Iubirii. Rolul pe care l-au avut Speak și Ristei, ei l-au încurajat

18:50

Un tânăr de doar 20 de ani a avut parte de un destin trafic. Studentul din Marea Britanie a ajuns la doctor, crezând că are o întindere de mușchi. Însă, avea să afle din partea […] The post Destinul tragic al unui tânăr de doar 20 de ani. A mers la doctor, crezând că are o întindere de mușchi. Câteva luni mai târziu, a murit din cauza unei boli nemiloase. De ce suferea, de fapt appeared first on Cancan.