”Am ajuns în Franța ascuns în tir!” Povestea fabuloasă spusă de Mihai Leu: și-a vândut geaca pentru un bilet de autobuz și un pachet de biscuiți

11:20

Toamna festivalurilor începe la Cluj. În primul weekend din septembrie 2023, Parcul Etnografic „Romulus Vuia” se redeschide pentru cea de-a XI-a ediție Jazz in the Park. Între 1 și 3 septembrie, festivalul ne va purta […] The post HOME of IQOS, cel mai nou concept pentru evenimente în aer liber, se întoarce la Jazz in the Park (Cluj, 1-3 septembrie) appeared first on Cancan.