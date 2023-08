A dat din casă! Motivul pentru care Andrei Ifrim și Claudia Florescu de la Insula Iubirii nu își mai vorbesc

08:10

Victor Cornea (29 de ani) și perechea sa, Nikola Cacic, au pierdut în supertibreak, în primul tur al probei de dublu de la US Open. Mektic și Haase s-au impus la capătul a două ore […] The post Ce făcea Andreea Bălan în timp ce Victor Cornea pierdea la US Open. Mesajul a apărut chiar înainte de meci appeared first on Cancan.