Ce mari au crescut! Fiicele lui Adam Sandler joacă alături de actor într-un film de succes de pe Netflix

Adam Sandler atinge un nou nivel de succes cu filmul „You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah”. Colaborând cu fiicele sale, Sadie și Sunny, Sandler își schimbă tonul, lăsându-le să strălucească în roluri principale.

