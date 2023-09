Un blogger rus pro-război a fost arestat la Moscova, posibil semn că Putin vrea controlul spațiului informațional, spun analiștii

15:20

În prag de nou an școlar și cu 100 de lei buget stabilit în buzunar, am fost la tarabele din piața Obor și în două supermarketuri din București, ca să vedem dacă reușim să cumpărăm suficiente rechizite cât să începem școala pregătiți. Am găsit caiete studențești și la 5 lei, dar și la 20, pixuri […]