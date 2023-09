Care ar putea fi surpriza lui Laurențiu Reghecampf pentru derby-ul cu FCSB » Jucătorul se află în fața unei cifre speciale și poate profita de deciziile de ultimă oră ale antrenorului

14:30

Ons Jabeur, a cincea jucătoare a lumii, nu are cele mai liniștite zile la New York. Vineri dimineață, tunisianca a avansat în turul III de la US Open la capătul unui meci extrem de strâns cu Linda Noskova (18 ani, #41 WTA), câștigat în trei seturi echilibrate, scor 7-6 (7), 4-6, 6-3.Finalistă anul trecut la Flushing Meadows, când pierdea un ultim act de poveste cu Iga Swiatek, Ons Jabeur se confruntă cu stranii probleme de sănătate. ...