Adelina Pestrițu, la un pas de infarct în trafic! Ce a putut să vadă pe geamul unui atutobuz STB din Capitală

23:50

Mircea Geoană și-a măritat fiica, pe frumoasa Ana Maria, cu un multimilionar din SUA, pe nume Garrett Cayton. Acesta provine dintr-o familie evreiască arhicunoscută peste Ocean pentru activitatea sa filantropică, pentru donațiile pe care le-a […] The post Noi SUPER detalii despre cea mai scumpă nuntă a unei românce ever! Greu de crezut, dar adevărat: 5,5 milioane $ costul real al nunții fiicei lui Mircea Geoană! appeared first on Cancan.